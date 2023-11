Laura Pausini habla del homenaje que le harán a su carrera en los Latin Grammy

Emocionada como un niño frente a una torta de cumpleaños.

La famosa cantante italiana, Laura Pausini, ha vivido momentos inolvidables antes del homenaje que le rendirán en la noche de este 16 de noviembre en los Latin Grammy a su exitosa carrera musical. En declaraciones recientes, la artista expresó su emoción desbordante durante este proceso previo al evento, comparándolo con la emoción de un niño frente a una tarta de cumpleaños. "No he podido dejar de sonreír, ¡hasta me dolió la boca!", confesó entre risas.

Además de su participación en el tributo, Pausini también compartió detalles sobre su experiencia en Sevilla. Aprovechando su viaje, la cantante decidió recorrer las pintorescas calles de la Plaza de España, donde quedó maravillada por el arte en cerámica que la ciudad ofrece. Sorprendentemente, reveló su destreza como maestra profesional en cerámica, lo que aumentó su aprecio por las obras que pudo contemplar.