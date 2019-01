Luego de su boda con Santiago Mora el pasado mes de diciembre, la actriz Laura Londoño emprendió un viaje al continente asiático.

La protagonista de ‘La ley del corazón’ visitó varios lugares en compañía de su esposo y compartió imágenes de su viaje a través de su cuenta de Instagram.

Tailandia fue uno de los destinos que escogió la actriz colombiana para pasar la temporada de fin de año, además de otros países como Vietnam y Camboya.

Sus más de 900 mil seguidores se han podido deleitar con impresionantes paisajes y momentos que ha compartido la estrella en la red social.

Uno de los acontecimientos más especiales y que ha generado cientos de comentarios en la red corrió por cuenta de varios elefantes.

“Ahora sí, aquí me quedo, entre ellos. #Phuket Quería estar cerca, pero montarlos no me parecía ni cinco una buena opción. Dejarlos ser lo que son, junto a mi, ha sido más de lo que he podido pedir”, escribió Laura junto a una serie de imágenes en las que aparece bañando a estos animales.

Estas fotografías no fueron las únicas que llamaron la atención. La actriz también logró dejar a varios de sus seguidores suspirando por cuenta de algunas instantáneas en las que luce su figura.

“Camine, demos el último paseito antes de devolvernos”, fue el mensaje que compartió en una de sus comentadas imágenes.

Por: Luisa Fernanda Rodríguez – La Mega