Laura Barjum le habría enviado tremendo indirectazo a Diego Sáenz

En las últimas horas, Laura Barjum subió una historia en la película de Taylor Swift, en donde aparece todo el tour de la cantante. La reina mostró lo fanática que es de la intérprete de 'You Belong With Me', tanto así que entonó una canción que dejó a muchos pensando.

En el video ella pone en la siguiente frase "Díselo, Taylor. Díselo porque yo no pude". Por lo cual, despertó rumores de que ella y Diego no terminaron bien. En ese sentido, esta es la letra de 'All Too Well', la que canción que entonó y que en español sería 'Todo muy bien'.

Dicen que todo está bien cuando termina bien

Pero estoy en un nuevo infierno cada vez

Que cruzas mi mente

Dijiste que si hubiéramos estado más cerca en edad

Tal vez habría estado bien

Y eso me hizo querer morir

¿La idea que tenías de mí, quién era ella?

Una joya nunca necesitada, siempre encantadora

Cuyo brillo se refleja en ti

No llorando en un baño de fiesta

Alguna actriz preguntándome

qué pasó: Tú Eso es lo que pasó: Tú

Tú, que encantaste a mi papá con chistes autocríticos

Tomando café como si estuvieras en un programa nocturno

Pero luego me vio mirar la puerta de entrada toda la noche

Esperándote a venir