Laura Acuña sorprendió a fanáticos cantando: no tenía voz de tarro

Sin embargo, recientemente se hizo viral, luego de que Pipe Bueno subiera en su Instagram, una historia de ella cantando rancheras y más de uno quedó impresionado con el talento que tiene.

Dijeron que no les caía bien, pero que tiene una excelente voz. Otros la compararon con Luisa Fernanda, y dijeron que Laura le debería dar clases a ella.

"Pero lo hace muy bien, tiene linda voz", "Ella no me gusta, pero mal no canta", "Canta mejor que Luisa Fernanda W", "Ella siempre ha cantado lindo", "Le llego maestra a la Luisa , eso es cantar", "Los deslumbró a ustedes no más", "Las envidiosas diciendo que canta mal. Tiene buena voz", " no la había escuchado, pero canta bien ", dijeron algunos.

Hay que destacar que, Laura Acuña tiene más de 4 millones de seguidores en Instagram, en donde comparte a diario todas sus rutinas. Además, muestra cómo han creído sus dos hijos y lo feliz que está con toda su familia.