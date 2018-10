Las indirectas de Tuti Vargas a la nueva novia de Sebastián Yepes

La youtuber colombiana Tuti Vargas se convirtió en tendencia en las redes sociales luego de que publicara algunos mensajes relacionados con el nuevo romance que sostiene su exesposo, el cantante Sebastián Yepes.

Fue hace unos meses cuando empezó a correr el rumor de que el cantante estaba iniciando una nueva relación con la presentadora del Canal 1, Alejandra Tamayo, especulaciones que luego se confirmaron con varias fotografías publicadas por la nueva pareja.

Aunque no se había pronunciado explícitamente sobre la relación de Sebastián, Tuti Vargas decidió referirse al tema en las últimas horas con una serie de mensajes que publicó en Twitter y que muchos interpretan como indirectas para la nueva pareja del artista.

“No hay nada peor que ver a la nueva marcando territorio por donde tú pasaste hace rato. Tranquila güera, te regalo ese encarte con mucho cariño”, fue uno de los tuits de la exparticipante de MasterChef Celebrity.

En otros, claramente, sigue haciendo referencia a la nueva pareja de Sebastián.

Los mensajes ya no aparecen en su perfil de Twitter, pero una imagen de los mismos ya ha sido replicada por muchos en la misma red social.

Con sus indirectas, la influenciadora generó cientos de reacciones y comentarios de quienes dicen que es evidente que no ha superado la tusa, mientras otros seguidores la apoyan y aseguran que compartir ese tipo de mensajes tal vez le sirvan para desahogarse.

A mí la última tusa me duró como año y medio, y no la tomé con calma. No tengo nada que decir de Tuti.

— X-tian (@UnCaricaturista) 16 de octubre de 2018