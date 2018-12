Las fotos del humilde hogar de Miss Vietnam que conmovieron al mundo

H’Hen Niê fue la representante de Vietnam en la pasada edición de Miss Universo, concurso en el que logró meterse en el selecto grupo de las cinco más bellas del mundo.

Aunque no consiguió la corona, la joven se ganó el corazón de cientos de fanáticos por su carisma, porte y particular look, muy distinto a los que se vieron durante el evento de belleza.

Pero si por algo cautivó la vietnamita fue por su sencillez, que se vio reflejada en su deseo de donar todo el dinero que recibiera en el certamen a los más necesitados, como se lo prometió a su madre. También quedó en evidencia con una serie de fotografías de su hogar.

Aunque las imágenes aparecieron en su cuenta de Instagram hace unas semanas, ahora toman mayor protagonismo luego de su destacada participación en Miss Universo.

“Amo este momento, con mi mamá y mi dulce hogar”, fue el mensaje que escribió junto a varias imágenes de su humilde casa.

Ver esta publicación en Instagram I love this moment, with my mom and my sweet home #Ilovemycountry ❤️ Una publicación compartida por H’Hen Niê (@hhennie.official) el 18 de Nov de 2018 a las 6:44 PST

La publicación de H’Hen Niê llamó la atención de todos sus seguidores y motivó a muchos a destacar su valentía y su humildad.

Antes de llegar a Miss Universo, Miss Vietnam no tuvo una infancia fácil. Como reseñan distintos medios internacionales, su niñez estuvo marcada por la pobreza y por las duras creencias de su cultura.

A los 14 años quisieron obligarla a casarse por tradición familiar, a lo cual ella se negó. Quiso cumplir sus sueños y para eso fue empleada doméstica, trabajó en un café y en un banco para así poder cursar su carrera de Finanzas Empresariales. Luego incursionó en el mundo del modelaje hasta llegar al concurso de belleza más importante del mundo.

H’Hen Niê, además, ha sido parte de distintas causas sociales y ha ejercido como voluntaria de diferentes organizaciones en su país.

Por: Luisa Fernanda Rodríguez – Sistema Integrado Digital