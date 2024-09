¡Luis Miguel, el eterno “Sol de México”, sigue haciendo olas, pero no solo con su música! A sus 54 años, el astro mexicano continúa siendo el centro de atención, no solo por sus inolvidables conciertos, sino también por sus extravagantes exigencias en los hoteles durante su gira mundial.

Pero lo que realmente ha encendido las alarmas no es el lujo del hotel, sino una solicitud sorprendente de Luis Miguel. Según Informalia, el cantante pidió que se cubrieran los suelos de su habitación con sábanas para evitar el contacto con las superficies que han sido pisadas por otras personas. Sí, leíste bien. Luis Miguel quería un camino de sábanas para caminar como un verdadero VIP.

¿Quién es Luis Miguel?

Luis Miguel Gallego Basteri, conocido simplemente como Luis Miguel, es uno de los artistas más emblemáticos y exitosos de la música latina. Nacido el 19 de abril de 1970 en San Juan, Puerto Rico, y criado en México, Luis Miguel comenzó su carrera musical a una edad temprana. Su voz poderosa y su habilidad para interpretar boleros, baladas románticas y pop latino lo han llevado a la fama internacional. Con una carrera que abarca más de cuatro décadas, ha ganado numerosos premios, incluidos Grammy y Latin Grammy, y ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo. Su influencia y estilo han dejado una marca imborrable en la industria musical, consolidándolo como un verdadero ícono.

Aunque Luis Miguel ha llevado el concepto de “privacidad” a un nivel casi místico, no está solo en su búsqueda de perfección. Madonna, por ejemplo, en su MDNA Tour requería que el personal del hotel no la mirara a los ojos ni le hablara. Beyoncé, por otro lado, solicita agua alcalina a 21 grados durante sus giras. Las estrellas tienen sus peculiaridades, y Luis Miguel no es la excepción. Estas exigencias excéntricas, también han generado toda clase de comentarios ¿Es una cuestión de verdadero egocentrismo?

Mientras sigue brillando en los escenarios de todo el mundo, las noticias sobre las peculiaridades de Luis Miguel siguen fascinando a sus seguidores. Su gira no solo es un espectáculo de música y glamour, sino también una ventana a su mundo privado, donde cada detalle cuenta para ofrecer la mejor experiencia posible.