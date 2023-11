Las canciones que tocará Karol G en Medellín, ¿te las sabes todas?

Karol G hizo una cuenta regresiva de cuántos días quedan para el concierto en Medellín.

La 'Bichota' la sigue rompiendo con sus excelentes producciones, que le han llegado a muchos al corazón. En las letras ha descrito todo lo que ha tenido que pasar en el tema del amor y lo bien que le hace estar con dedicada a sus proyectos.

Te puede interesar: Karol G casi se pone a llorar con emotiva noticia: "esto es un sueño"

Recientemente, estuvo dándola todo en su tour por Estados Unidos, 'Mañana será bonito'. Ella quedó sorprendida, porque hizo 'sold out' en todos los estadios, no esperaba la acogida que tuvo en el país americano. Luego de esto, anuncio que hará una gira por Latinoamérica y pisará suelo colombiano. No solo estará en Medellín, sino también en Bogotá.

Sin embargo, en la ciudad de la eterna primavera hará un festival que recordarán todos los países. Karol G dijo que está muy agradecida con su ciudad natal y que, por eso, hará algo muy especial.