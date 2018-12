Las botas con tacón de Maluma que causaron revuelo en las redes

¿Qué es la moda? ¿Quién decide cuáles son las prendas que se deben usar y cuáles están prohibidas? ¿Por qué sentenciar a alguien por su forma de vestir? Al fin y al cabo cada quien hace con su cuerpo y apariencia lo que quiera. Sin embargo, a punto de recibir el 2019 y en pleno siglo XXI las personas continúan alarmándose por cosas como estas.

En oportunidades anteriores celebridades como Jennifer Lopez y Kim Kardashian se han destacado por sus exóticos outfits, pero el día de hoy quien ha llamado la atención es Maluma y todo por sus coloridas botas de tacón.

El intérprete de ‘Mala mía’ compartió en las últimas horas una foto promocional de su más reciente colaboración con Wisin & Yandel para la canción ‘La luz’, tema que este viernes estrenó videoclip.

En la imagen se le ve a los tres hombres vestidos principalmente de blanco, pero Maluma resalta por sus botas, que por supuesto, los usuarios notaron primero que todo e inmediatamente empezaron a criticarlas. Aunque decirle a una persona ‘gay’ o que parece ‘homosexual’ no es un insulto, muchas personas usan estas palabras tratando de darles un significado ‘ofensivo’ y estos son los comentarios que abundan en la publicación.

Ver esta publicación en Instagram MAÑANA SE VA #LALUZ EN EL MUNDO ENTERO…. @wisinyyandel ⚠️⚠️⚠️ Una publicación compartida por MALUMA (@maluma) el 13 de Dic de 2018 a las 7:54 PST

No es la primera vez que los internautas critican la apariencia del cantante. Hace unos meses, cuando se cambió el tono de cabello a rubio, los comentarios negativos llovieron cual aguacero. En varios de ellos, las personas se referían al paisa en femenino, algo que según su tía Yudy Arias, a él no le afecta.

“Les voy a decir una cosa para que se desanimen de una vez, a él no le afecta eso. Así le critiquen la bota, el pelo, si dice, si no dice. No pasa nada. Que cada uno se desahogue del veneno que tiene en su corazón”, expresó la mujer en el programa ‘Suelta la sopa’ de Telemundo.

Sin importar los comentarios, Maluma continúa marcando tendencia y cabe resaltar que no es la única celebridad masculina en usar botas con tacón; otro cantante fanático de este tipo de zapatos es Harry Styles, también conocido por sus looks atrevidos, coloridos y afeminados para algunos, pero que él sabe llevar con mucho estilo.

