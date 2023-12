Lady Noriega sufrió un accidente y dijo que fue culpa del diablo

Recientemente, la recordada actriz que estuvo en 'Pandillas, guerra y paz' relató en 'Lo Sé Todo' que un día se fue con su equipo de grabación a escalar una montaña. Y por un mal agarre, sufrió el accidente. “Cuando yo me agarro de las raíces que me dijo el guía y suelto la otra mano junto con la pierna, estas se quebraron”.

Luego explicó más en detalle sobre todo lo que pasó, afirmando que se cayó de espaldas a siete metros de alto, aproximadamente. Dijo que lo único que podía hacer en ese momento era gritar.

"Cuando caigo al lago, yo iba con tanta velocidad que el agua no me frenó. Yo alcancé a pisar el fondo del lago, se me doblaron las rodillas y mientras iba subiendo sentía el dolor en el hombro, la cadera, la extensión de la mano que pensé que me había fracturado”.

Después de este suceso, se fue al médico de inmediato y allí le dijeron que tenía "rotura de ambos ligamentos de los tobillos”. Ella pasó que no se recuperaría pronto, pero con mucha fe logró salir de esta triste situación.

Luego de aquel accidente, culpó al diablo por lo que le había pasado. "Yo sentía que eso era de alguna manera oposición a que esto se pudiera realizar, porque, así como hay entidades buenas, hay otras que no les gusta que uno esté alabando al señor”, puntualizó Lady Noriega.