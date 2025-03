El exalcalde de Cali, Maurice Armitage, sorprendió a sus seguidores al compartir en su cuenta de Instagram un curioso recuerdo de la visita del rapero Kanye West a la ciudad. Según relató, el encuentro ocurrió hace aproximadamente siete años, cuando el artista estadounidense viajó a la capital vallecaucana para realizarse un tratamiento dental.

“Me llama el nieto y me dice: ‘Kanye West viene berraco y vos lo tienes que atender, invitame’”, contó Armitage, quien en ese momento ejercía como alcalde de la ciudad. El político aceptó la invitación y organizó un encuentro con el rapero en el hotel donde se hospedaba.

Lea también: Kanye West se queja de que la "mafia Kardashian" (¿y Disney?) no lo dejan criar a sus hijos.

Acompañado de sus dos nietos mayores, Armitage compartió una cena con la estrella internacional. Sin embargo, el idioma fue un reto para el exmandatario: “Yo no hablo buen inglés. Lo entiendo, pero no hablo bien. Sobre todo que ese gringo habla rápido, y si a ratos no entiendo el español... imaginate”.

De cualquier manera, la reunión fluyó con naturalidad y dejó una anécdota inolvidable. “El tipo me dijo: ‘¿Me autoriza para pintarlo?’. Hacé lo que querás, qué le voy a decir”, relató entre risas Armitage. West, conocido por su faceta artística más allá de la música, hizo un dibujo del exalcalde durante el encuentro. “Hizo un dibujo el berraco mío”, concluyó el exmandatario caleño.