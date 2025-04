¿La verdadera bruja? Norma Nivia y Yina Calderón se agarraron con toda tras el cine del reality

En la más reciente edición de La casa de los famosos Colombia, los participantes fueron testigos de un momento de gran tensión durante la proyección del "cine del jefe". En esta dinámica, los concursantes descubrieron lo que sus compañeros habían dicho sobre ellos a sus espaldas. Uno de los momentos más polémicos fue el protagonizado por Norma Nivia y Yina Calderón, luego de que la influencer descubriera que la actriz hizo comentarios sobre su físico.

¿Qué le dijo Yina Calderón a Norma Nivia?

En medio de la molestia, Yina se dirigió al cuarto del líder, donde se encontraba Norma Nivia junto a Mateo ‘Peluche’. Con tono desafiante, la influencer irrumpió en la habitación y lanzó una advertencia:

“¡Empezamos la guerra! Porque yo no me voy a quedar con esto. ¡Yo no me voy a quedar con esta! ¡Bruja! Te voy a hacer la vida imposible, a mí no me importa irme de este programa”, exclamó furiosa.

La confrontación subió de tono hasta que Laura González y Karina García intervinieron para calmar a Yina y sacarla del lugar, evitando así una posible sanción.