Si creías haberlo visto todo en los reality shows, prepárate, porque La Tigresa del Oriente podría estar al acecho de una nueva aventura en la televisión. La cantante peruana, conocida por sus videos virales y su estilo inconfundible, dejó claro en una reciente entrevista que no le cerraría la puerta a 'La Casa de los Famosos'.

¿Por qué La Tigresa del Oriente cree que es una gran candidata?

Con la seguridad que la caracteriza, Judith Busto, nombre real de la artista, afirmó que tiene todos los elementos necesarios para convertirse en una de las habitantes más memorables del reality. "Sigo vigente en la música, sigo componiendo, sigo con mis giras y por qué no podría yo entrar a 'La Casa de los Famosos'? Por supuesto que sí", declaró.

A lo largo de los años, La Tigresa del Oriente ha demostrado que sabe cómo conquistar al público, y según ella, sus seguidores serían una parte clave para apoyarla dentro del programa. Aunque no especificó en qué edición le gustaría participar, dejó abierta la posibilidad de un futuro ingreso.

¿Ya tiene experiencia en realities?

Lo cierto es que la cantante no es ajena a este tipo de formatos. En la entrevista, recordó que en el pasado participó en un show similar en su natal Perú, lo que podría darle una ventaja si llegara a entrar a 'La Casa de los Famosos'. "Sería una sensación", aseguró, y no hay dudas de que su presencia en la casa podría traer momentos íconicos.

¿Qué revelación hizo sobre su música?

Pero no todo fue reality en la conversación. La Tigresa del Oriente también compartió detalles sobre su nueva canción, un tema muy personal titulado 'Mis hijas'. Para ella, esta canción es un legado destinado a sus hijas y su nieto, un mensaje que quedará como recuerdo para su familia cuando ella ya no esté. "Todos estamos de pasadita en la vida... pero si yo me voy primero, mis hijas se quedarán con esa canción y recordarán que su madre se las dedicó", expresó con emotividad.