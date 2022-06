Otra famosa que se encuentra por Europa es Natalia Segura, una caleña de 29 años que con su contenido ha logrado acaparar la atención de cientos de usuarios, a los que divierte con sus ocurrencias, manera de hablar y fotografías.

De acuerdo a lo compartido recientemente por la influenciadora conocida como 'La Segura', ella se encuentra disfrutando de su viaje en compañía de su mamá y su amigo Daiky Gamboa, sin embargo, algo empañó un poco su felicidad. Según Natalia, un internauta le escribió única y exclusivamente para criticarle la forma en la que ella estaba vestida en Roma, por lo que la caleña no dudo en responderle.

Con sus palabras un tanto irónicas, 'La Segura' dijo que no entendía cómo la gente se atrevía a opinar sobre el aspecto de otra persona y que además ella no estaba para "cumplir etiquetas".

"A mí me da risa porque una seguidora me escribe dizque ‘tú crees que donde estás, no estás vestida apropiada para el momento’ ¿perdón? Les voy a decir una cosa, aquí está haciendo un calor el hijue... Por qué opinan sobre la gente cómo se viste o cómo tiene su cuerpo, eso de verdad me saca de quicio y les voy a decir una cosa: ‘yo no cumplo con las etiquetas’. Si yo fuera para el Vaticano, pero yo no fui al Vaticano, claramente no me vestí… yo para el Vaticano tenía algo seriecito, una camiseta, todo con todo, pero usted cree que con este calor tan hijue... yo me voy a vestir con más tela, están mal", respondió 'La Segura' en el video.

En la respuesta de 'La Segura' también estuvo incluida la opinión de Daiky Gamboa, quien en un tono un poco molesto dijo: "La respuesta es ¿usted me pagó el tiquete o qué?". Frente a estas palabras, muchos internautas apoyaron a los influencers, mientras que otros aseguraron que en realidad los usuarios "si pagan" dichos viajes, pues si no los siguieran o vieran su contenido, ellos no recibirían dinero.