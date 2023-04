La Segura puso a más de uno a hacer zoom a foto con diminuto bikini: ¡La sirenita está que arde!

La Segura tiene loquito a más de uno por tremendo cuerpazo.

La influencer se encuentra en un viaje por Cancún, México. Allí dejó ver su cuerpo con sus defectos y hasta puse a hacer zoom a sus seguidores. Allí la halagaron por lucir perfecta con aquella ropa de baño, de color rosado.

"Bueno ahora si confirmado que existen las sirenas", "Con todo respeto, pero usted no debería ser la segura, sino la Bichota", "Tan bella naty me gusta tanto verte feliz", "Es que SOS la más dura mami", "Qué bacano que no pone filtros ni a los chupones qué original", "Me encanta que subas cosas sin filtros", entre otros comentarios.

Hay que recordar que 'La Segura' no la ha estado pasando bien por el tema de los biopolímeros. La reconocida influencer tuvo que retirarse, en repetidas ocasiones, de las redes sociales.

Empezó a tener problemas de salud desde hace un par de meses, porque todo este tema empeoró. La caleña volvió a reportarse y confirmó que tendrá que operarse de nuevo.

A través de un video mostró los avances que ha tenido y algunos resultados médicos. Sin embargo, Natalia preocupó a sus fans luego de confirmar que esta pesadilla nada que se acaba.