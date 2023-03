La Segura preocupó a sus seguidores por una nueva cirugía: "está podrido de biopolímeros"

La reconocida influencer tuvo que retirarse, en repetidas ocasiones, de las redes sociales.

Empezó a tener problemas de salud desde hace un par de meses, porque todo este tema empeoró. La caleña volvió a reportarse y confirmó que tendrá que operarse de nuevo.

A través de un video mostró los avances que ha tenido y algunos resultados médicos. Sin embargo, Natalia preocupó a sus fans luego de confirmar que esta pesadilla nada que se acaba.

"Hoy voy para una cita médica con un cirujano de Bogotá, ya tuve unos exámenes que los tengo aquí. Nunca me los habían mandado y esta radiografía, TAC, o como se llame, muestra los biopolímeros rosados. Viendo yo esto, entiendo mucho todo, entiendo del fucki… dolor de mier…".

En este sentido, expresó que no había querido hablar de su estado de salud para no mencionar cosas poco alentadoras. Y enfatizó que siente un poco nervios, porque volverá al quirófano por los biopolímeros. Por lo cual, le pidió a todo su público que pensaran muy bien si quieres inyectarse esta sustancia.

Hay que recordar, que no solo 'La Segura' ha tenido que pasar por estos malos ratos. También Jessica Cediel, Marcela Reyes y Lina Tejeiro, quienes han hablado muy abiertamente del tema.

"Siento que me van a decir que me tienen que intervenir otra vez, pero me da mucho miedo porque me dicen que con las otras resonancias que me hicieron, yo lo tengo muy adentro del músculo, donde hay una terminación nerviosa y allá no puede entrar ningún cirujano. Ellos llegan a un punto”, puntualizó la influencer colombiana.