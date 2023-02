La Segura muestra fotos de su cuerpo sin editar y envía valioso mensaje de amor propio

Recientemente, tras recuperarse de las intervenciones quirúrgicas para retiro de biopolímeros, la creadora de contenido compartió un carrusel de fotografías, que aseguró estar sin editar y escribió en la descripción de su post que lo hace con la intención de empezar a demostrar su amor propio, pues dejó expuesta la fibrosis que tiene en su abdomen y piernas, producto de una mala cirugía.

"Llevo años ocultando muchas cosas que me han hecho sentir insegura, y es algo que normalizamos mucho en redes sociales; el editar un poco aquí y un poco allá... Con estas fotos muy personales me desnudo ante ustedes con la que ha sido una de mis mayores inseguridades después de una mala cirugía; en la cual me dejaron fibrosis en mis piernas y abdomen", escribió.