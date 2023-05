La Segura mostró por primera ve cómo le quedaron las 'nalguitas' tras el retiro de biopolímeros

Dejó ver de cerca la cicatriz que le quedó luego de la operación.

Ella fue víctima del uso de esta peligrosa sustancia en sus glúteos y a través de sus redes sociales relató el drama que tuvo que pasar durante años para tratar de eliminar este químico de su cuerpo y detener las terribles consecuencias que le había dejado.

La Segura se sometió a una cirugía de extracción de biopolímeros que a demás de tener una fuerte y tortuosa recuperación, claramente le quitaba todo el volumen de más que ya se había acostumbrado a ver en sus nalgas.

Después de eso la influencer muy poco se tomaba fotos o videos en donde se notara mucho cómo había quedado su cuerpo tras la intervención.

Sin embargo, hace poco decidió enfrentar sus miedos y complacer a sus seguidores, quienes quieren ver cómo le ha quedado esa parte del cuerpo, ya que, se ha recuperado casi que por completo, pues logró eliminar casi toda la sustancia.

Por primera vez en mucho tiempo la segura posó con un bikini y dejó ver la parte trasera de su cuerpo, así mismo envió un sentido mensaje a quienes la siguen, e insiste en recomendar nunca aplicarse biopolímeros.

"Busca mi colita REAL en las fotos... aún me queda un poquito🥹 solo es cuestión de una buena pose y ángulo😂 no se porque me han pedido tanto que se las muestre y aunque no es fácil para mi exponerla, ahí está!", escribió.

Además, dejó al final un video en el que se ve de cerca la cicatriz que le quedó luego de la intervención.

"Te dejo esto para que JAMÁS EN TU VIDA TE PONGAS BIOPOLIMEROS", agregó.