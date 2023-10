La Segura fue operada de urgencia por los biopolímeros: "Antes podía caminar"

Recientemente, confesó que le tocó hacerse una cirugía de emergencia, en donde le dijeron de un momento a otro que le iban a extraer los biopolímeros. A través de un video, expuso todo este procedimiento y cómo fue su preparación para el gran día. Dijo que el doctor Andrés Rivera la había operado, quien dijo que para esto se iba a demorar cerca de seis horas.

Luego, la misma Segura mostró su día a día dentro del hospital. Y también confesó que la están examinando por una posible bacteria que tendría dentro de su cuerpo.

"Ya me empiezo a hinchar bastante. Estaba llena de pus y materia por dentro, tenía los biopolímeros infectados. Me dijo, usted antes podía caminar. Me van a dejar unos días en la clínica para contrarrestar con antibióticos. Entran a evaluar si tenía una bacteria. Es la más trágica que puede existir", expresó Natalia Segura.