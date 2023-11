La riqueza de Shakira: ¿Cuánta plata tiene como para pagar siete millones de euros?

Una mirada íntima a la vida financiera de Shakira.

La estrella del pop latino Shakira no solo ha dejado una huella imborrable en la industria musical, sino que también ha construido un imperio financiero gracias a su talento artístico y astucia empresarial.

¿Cuánta plata tiene Shakira?

Con una carrera que ha trascendido décadas, la colombiana ha acumulado una fortuna que asombra: según Celebrity Net Worth, su patrimonio se eleva a unos increíbles 300 millones de dólares. Esta suma se ha nutrido no solo de sus aclamados hits musicales, como "Whenever, Wherever" y "Hips Don’t Lie", sino también de acuerdos comerciales estratégicos. El contrato de 300 millones de dólares por 10 años con Live Nation en 2008 y la venta de los derechos de su catálogo a Hipgnosis Songs Fund han sido hitos financieros cruciales en su carrera.

¿Cuáles han sido los logros de Shakira?

Sus logros musicales son inmensurables, con más de 125 millones de álbumes y sencillos vendidos en todo el mundo. Además, sus tres premios Grammy y trece premios Grammy Latinos, junto con su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, destacan su impacto en la escena musical.