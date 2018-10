Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, recibió recientemente una dura crítica por parte de una maestra de escuela de Puerto Rico.

La docente escribió un texto en el que reclama al cantante puertorriqueño por el contenido de sus letras, lo cual, según ella, afectaría su labor de enseñar a los menores.

“¿Como logro yo inspirar a mis estudiantes a que estudien? ¿Cómo? Cuando en este mundo de fantasía virtual y relaciones electrónicas lo ven a usted como un dios. ¿Cómo es que yo como maestra después de años de estudios apenas logro pagar mis cuentas, mientras usted por rimar palabras obscenas gana millones?”, escribió la profesora en su cuenta de Facebook.

Y añadió: “No me mal interprete, no le deseo mal al contrario pero es frustrante no poder conciliar el sueño porque mientras yo trato de construir mentes siento que por otro lado usted las destruye”.

Ante esto, el intérprete de trap respondió por medio de una carta publicada en su cuenta de Instagram, la cual tituló como “Bad Bunny no es el secretario de educación”. En la misiva, el artista asegura que toda su vida sacó buenas notas a pesar de ser “el payaso de la clase”. Y lo hizo escuchando artistas de reguetón.

“Nunca saqué malas notas por escuchar su música, incluso entré en la universidad de Puerto Rico y traté de ser un estudiante como cualquier otro, pagando el costo de un servicio que debería ser gratuito”.

Martínez manifestó que es consiente de que las letras de sus canciones no son las mejores, pero pidió a la maestra no relacionarlo con las falencias del sistema de educación puertorriqueño:

“En el fondo de mi corazón a veces no me siento tan orgulloso de algunas de mis letras, pero si de algo estoy seguro es que jamás tendré la culpa de un problema que existe antes de que Bad Bunny existiera“.

Por Mateo Chacón – Sistema Integrado Digital