La razón por la que Lowe León no habla de Andrea Valdiri

Lowe León y Andrea Valdiri tuvieron una relación hace unos años, producto de aquel amor nació Adhara.

Ahora bien, en medio de esta situación, a Lowe León le preguntaron por la separación de Felipe Saruma y Valdiri. Frente a esto, muchos querían que él se refiriera al amor entre ellos y su respuesta impactó.

Te puede interesar: Andrea Valdiri se sigue viendo con Felipe Saruma, ¿juntos pero no revueltos?

"Legalmente, no puedo opinar, eso está en manos de los abogados. No puedo mencionarla. He optado simplemente por enfocarme en mi música. Lo que tengo por decir es que estoy muy contento y feliz. Dios va poniendo las cosas en su lugar", afirmó recientemente León.