Hace un par de semanas la actriz británica Keira Knightley, recordada por personajes como ‘Elizabeth Swann’ en la saga de ‘Piratas del Caribe’, se despachó en contra de Kate Middleton por lucir perfectamente vestida y maquillada, y usando tacones a tan solo siete horas de dar a luz a su tercer hijo, esto según la actriz, es ocultar la realidad de las mujeres después de atravesar por un proceso de parto.

“… Salió del hospital siete horas después con el rostro maquillado y usando tacones altos. La cara que el mundo quiere ver … Ella oculta nuestro dolor, nuestros cuerpos divididos, nuestros senos goteando, nuestras hormonas enloquecidas…. Ella luce hermosa y elegante sin mostrar su campo de batalla. Siete horas después de su lucha con la vida y la muerte, siete horas después de que su cuerpo se rompiera, ella no lo muestra, no lo dice… Solo se queda ahí parada siento fotografiada por un montón de hombres”, expresó Knightley en su ensayo ‘El sexo débil’, publicado en el libro’ Feminists Don’t Wear Pink… And Other Lies’ (Las feministas no visten de rosa… Y otras mentiras).

Ahora la actriz también ha lanzado críticas a ciertas producciones de Disney que considera machistas, por lo que no deja que su hija Edie, de tres años de edad, las vea bajo ninguna circunstancia.

Las cintas en cuestión son nada más y nada menos que dos clásicos de Disney: ‘La Cenicienta’ y ‘La Sirenita’. En medio de una entrevista con Ellen DeGeneres para su programa ‘The Ellen Show’, Keira Knightley comentó, “La Cenicienta está prohibida porque se pasa toda la película esperando a que llegue un tipo millonario a rescatarla. ¡No hagas eso mujer, rescátate a ti misma obviamente!”, recoge la revista GQ.

Agregó que aunque ‘La Sirenita’ es una película que le gusta porque tiene una “banda sonora increíble”, también está prohibida en su casa porque “eso de renunciar a tu voz para conquistar a un hombre es horrible, qué le pasa ¿Hola?”.

Curiosamente la actriz asistió al programa de Ellen DeGeneres promocionando su película ‘El Cascanueces y los cuatro reinos’, que se estrenará en noviembre próximo y fue producida y distribuida por The Walt Disney Company, solo queda esperar que la compañía no se moleste por las críticas de la británica.

Por Julieth Castaño – Sistema Integrado Digital