La peinada de Mari Manotas, ex de Alejandro Riaño, a quien le dijo se estaba gastando la plata de él

De igual manera, siguió explicando las maneras en las que podría gastarse el dinero. “Me queda una suma millonaria de plata, y me voy a viajar, me falta operarme, comprar muchas carteras y zapatos”.

“Tengo tres hijos, y ellos cuestan un monto y a lo que está el dólar. Hay que pagar colegio, universidad, juguetes, ropa, comida, la señora que ayuda en la casa. Obvio, eso ocupa una parte de esa plata porque no todo es para uno”, continuó explicando de forma sarcástica.

El polémico video lo finalizó señalando que ella trabaja por no aburrirse, pues no le hace falta nada. “Lo más chévere de todo es que, después de divorciarme, yo trabajo por gusto. Me encanta trabajar, porque con toda esa plata que me quedó yo no necesito hacer nada, pero es que me aburro”.