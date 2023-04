La otra razón por la que Shakira y Piqué habrían terminado: ¿Clara Chía no era la mala del paseo?

Destaparon otra razón por la que la pareja de famosos terminaron ¿Qué pasó?

Por lo cual, el exfutbolista estaba en la mira y todos quería saber cómo era físicamente la joven que se robó el corazón del hombre de 36 años.

Sin embargo, el periodista español, Roberto Antolín, reveló que Shakira y Piqué ya estaban teniendo problemas y que estos habría detonado con todo lo que pasó con Clara. El comunicador reveló que la pareja no tenía relaciones desde hace mucho y esto habría influido en lo que desencadenó.

“Shakira y Gerard Piqué llevaban mucho tiempo sin tener relaciones sexuales, yo no sé si ella tiene la menopausia o no, yo creo que es demasiado joven. Shakira me encanta, me parece una mujer espectacular, pero ellos ya venían teniendo problemas y hace tiempo que no tenían relaciones íntimas”, expresó Antolín.

Hay que recordar que, en una entrevista que le hizo el influencer, Jordi Wild, Piqué afirmó siente mucha pasión por el deporte y que es mejor que tener intimidad.

“Me gusta ir allí, entrar al terreno de juego, que te silben desfigurados. Que te rías y se cabreen todavía más. No hay nada como eso en el mundo. Diría que es mejor que el sexo”.

Además, Jordi le preguntó que si prefería pasar unas horas con los hinchas de Espanyol en vez de tener relaciones. Y el mismo Piqué, afirmó que sí, que disfrutaba más esa actividad.

Por lo cual, desde la prensa española aseguran que el hecho de no tener ese acercamiento amoroso, pudo hacer que Piqué fuera a los brazos de Clara Chía ¿será cierto?