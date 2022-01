La niña que ayudó a Jhonny Rivera cuando fue robado en pleno concierto

El cantante relató el angustioso momento por el que atravesó recientemente.

A través de un video, el cantante reveló que pasó por una angustiante situación mientras se encontraba en pleno concierto en Apulo, Cundinamarca. Allí, según relató Rivera, en cuestión de minutos la situación se tornó angustiosa cuando un grupo de seguidores violó la seguridad y se coló a la tarima.

De acuerdo con el relato, varios fanáticos pasados de tragos buscaban conseguir una fotografía, pero llegó un punto en el que la tarima estuvo a punto de desplomarse. “Todo el mundo se subió la tarima, era incontrolable, la tarima estaba en riesgo de que se cayera. Los músicos me decían: ‘Jhonny nos están dañando los equipos, mire el piano, mire como están las cosas’”, contó el cantante.

Una vez terminó de tomarse algunas fotografías, Jhonny cuenta que se dispuso a abandonar el lugar en compañía de la Policía. No obstante, estaba siendo llevado a otro lugar, por lo que decidió abrirse paso sin seguridad entre los fanáticos, algo que no tuvo buen resultado, pues fue víctima de rasguños, jalonazos y gritos, además de que le robaran una cadena de 250 dólares de su cuello.

"Cuando sentí que me la arrancaron, yo me volteé y le eché mano al man y me le prendí, me le colgué con las dos manos: soltala hijeutantas, soltala”, relató el cantante, quien tuvo que enfrentarse al presunto ladrón. Sin embargo, al final del enfrentamiento pudo recuperar la costosa cadena.

La niña que ayudó a Jhonny Rivera en medio de robo

No todo fue gris para el cantante aquel día, pues también destacó que una niña le ayudó a recuperar parte del dinero que le hurtaron de su pantalón y que probablemente se le habían caído al ladrón.

“Esta niña por el medio del tumulto llegó aquí a traerme 100 mil pesos que disque se le cayeron al tipo que me los quitó ¿Pueden creer que haya una personita tan humilde y tan honesta?", destacó el artista.

Finalmente, Jhonny concluyó contando que le regaló dinero a la pequeña y pese a la situación, resaltó que Apulo es un municipio que "lleva en el alma".

Video: El relato de Jhonny Rivera sobre robo en Apulo, Cundinamarca