La Miss Universe Colombia confesó que la primera cita con su esposo “fue un fracaso total”

Camila Avella, Miss Universe Colombia 2023, está casada con el empresario Nassif Kamle.

Su historia de amor con su esposo, Nassif Kamle, es aún más inspiradora. Avella y Kamle se conocieron en 2015, a través de redes sociales.

En diálogo con Desenchufados, la reina comentó que Kamle le envió un mensaje por Instagram, pero Avella no lo vio hasta tres años después. “Me escribió en 2015 pero yo nunca vi su mensaje, y ya en 2018 lo veo, él me mandó un fuego, me meto a chismosear y dije ‘está como lindo’, le respondí con una carita sacándole la lengua (risas) Amelia no te vayas a burlar de tus papás”.