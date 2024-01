Alina Lozano y Jim Velásquez han dado de qué hablar en las últimas horas, luego de que confesaran que ellos supuestamente iban a estar en 'La Casa de los famosos'. A través de un video que subieron a su Instagram dijeron que los habían llamado para participar en este reality del Canal RCN.

Alina Lozano y Jim Velásquez irán a 'La Casa de los famosos Colombia'?

Primero la actriz de 'Pedro el escamoso' confesó que solo a ella le habían dicho de ingresar al programa. Le contó a Jim porque no quería irse por tanto tiempo y que su relación se terminara. Aunque Lozano dijo que no iría sin él, Velásquez la motivó para que fuera, pero ella dijo que no. Después de esto, Jim dijo que a él también lo contactaron.

