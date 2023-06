La millonada que costó el 'outfit' de Karol G en concierto de Feid: cómo no, si iba a ver a su 'mor'

En primer lugar, el pantalón de seda es de la marca Nahmias y allí lo venden en 4 millones de pesos. El bolso pequeño que usó, para darle el toque a su pinta, tuvo un valor de 10 millones y es de PVC Leather Trim. Los tacones blancos que le ayudaron a ganar un poco de estatura son Balenciaga y están en 6 millones de pesos.

Hay que destacar que, Karol G empezó a dar pistas que estaba con Feid, por las fotos que subía y también, porque lo puso en un video donde anuncio más fechas para su tour 'Mañana será bonito'.

Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar y celebraron que Karol G hasta puesto a Feid en este video, que están importante para ella, donde afirma que le está yendo muy bien en su tour por Estados Unidos. "Hay Dios mío, demasiado nivel", "Ferxxo salió, me muero", "Bendiciones reina , sigue cosechando éxitos", "Se me puso la piel de gallina