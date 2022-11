La Liendra ya puso fecha para terminar el colegio: "Quiero ser personero"

El 'influencer' habló de uno de los propósitos personales por los que más ha recibido críticas.

Sin embargo, tiempo después Mauricio Gómez (nombre de pila del 'influencer'), se retractó de lo que dijo y enfatizó en la importancia de la academia.

La Liendra terminará su bachillerato

Este tema se ha vuelto una constante en las preguntas que los seguidores del joven hacen en sus redes sociales, a las que ahora ha dedicido responder, asegurando que uno de sus objetivos de 2023 es graduarse como bachiller.

“Claro que me voy a graduar, claro que voy a terminar mi educación, no se les olvide que solo tengo 22 años. Sea como sea me voy a graduar. Pero esperen, yo no me quiero graduar desde mi casa o comprando el cartón”, empezó diciendo el 'influencer'.

“Yo todavía estoy muy joven, todavía puedo hacer mi once en un colegio como un bachillerato normal. Dios quiera se pueda hacer el otro año, de ir a estudiar todos los días. Yo siempre he querido ser personero”, agregó Gómez al respecto.

Finalmente, La Liendra aseguró que después de graduarse del colegio, también tendría como objetivo iniciar una carrera profesional. “A mis 25 años quiero estudiar psicología”, concluyó sobre este tema.