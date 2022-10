Al parecer, los influencer resolverán sus diferencias en un ring de boxeo.

Algunas declaraciones de los influencer suelen causar malestar entre los internautas o algunos famosos, este fue el caso de lo dicho por Mauricio Gómez conocido como 'La Liendra', quien en un video aseguró que no estaba interesado en pelear con el también influencer Nicolás Arrieta porque según él: “ no aguantaría ni siquiera el primer round ”.

Dichas palabras se viralizaron en Internet llegando a oídos de Arrienta, quien no se quedó callado y se refirió a 'La Liendra' criticando su grado de escolaridad, pues lo invitó a que dejara de buscar pelea y se pusiera a estudiar, pues se rumora que el influencer no ha terminado la primaria.

“¿Por qué, en vez de hablar de pelear con la gente, no leemos de corrido el capítulo de un libro? Te reto a escribir un solo párrafo sin cometer errores de ortografía ¡Coge un librito de ‘Nacho lee’ o una ‘Urbanidad de Carreño’! (...) Tanta plata que dice tener y no se preocupa por educarse o por terminar la primaria. Si hay que pelear en un ring yo me subo, pero yo creo que eso sería abusar de un niño en condiciones de desnutrición” aseguró.

Pese a que se pensaba que la discusión se quedaría en el ámbito virtual, todo parece indicar que no, pues en las últimas horas se conocieron unos videos de 'La Liendra' y Nicolás Arrieta pactando un encuentro para resolver el conflicto en un ring, un evento que al parecer será público y costeado por el novio de Dani Duke, quien aseguró no tenía problemas en disponer del dinero necesario para dicha actividad.

En el clip ambos influencer hablaron sobre que posiblemente la cita sería dentro de un mes, sin embargo, Nicolás Arrieta pidió lo hicieran "de una vez", así como también hizo otra particular petición a 'La Liendra' se leyera dos páginas un libro para que el reto fuera de lado y lado. ¿Qué crees que pasará?