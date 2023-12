La Liendra tuvo rara experiencia con supuesta bruja, ¿qué le pasó?

De la nada llegó una mujer con rasgos indígenas y él pensó que le iba a pedir dinero, pero no fue así. Solo se acercó a donde La Liendra estaba y luego se fue. Minutos después, volvió a donde estaba él y le batió las manos y se asustó.

"Cuando me hace así, sentí como si me hubiese lanzado y sentí algo raro, ganas de vomitar y náuseas. De repente ella volvió, se me para al frente y me dijo que me cuida desde hace mucho tiempo. Yo tengo unos tenis suyos azules, aguamarina, soy la mano derecha del arcángel San Miguel", expresó La Liendra.

Luego de esto, aseguró que gracias a una cadena que le regaló su novia, él estuvo protegido por la supuesta bruja. Y lo más impactante, es que dice "protégeme en la vida y en la muerte". Y asegura que esto le ayudó a que la mujer no le hiciera daño. Para finalmente afirmar que "si yo estoy con Dios, quién contra mí".