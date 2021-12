La Liendra responde preguntas y revela cuánto le mide su miembro

El influencer aseguró que no tenía problema con responder preguntas sobre su intimidad.

El influencer, como otros famosos de las plataformas digitales, ha aprovechado su cuenta oficial de Instagram para hacer actividades con sus fieles seguidores y así responder algunas inquietudes referentes a su sexualidad, sus relaciones personales y las experiencias que ha tenido. El colombiano se ha sincerado y ha dado detalles en sus contenidos.

Recientemente, en una de estas dinámicas, la celebridad de redes sociales recibió una pregunta de una persona, quien estaba interesada en saber cuál era el tamaño de su parte íntima. El influencer no tuvo lío con responder y hablar de su cuerpo a través de un video.

“¿Cuánto te mide?”, escribió la persona en la casilla de interrogantes, acompañado de una risa.

“A mí nunca me da miedo contestar esto. La última vez que me lo medí fue hace por ahí año y medio, y me medía 17 centímetros con 50. Yo creo que en este momento me mide por ahí 18 centímetros, no sé si es mucho, pero a mí me encanta, es como perfecto”, afirmó La Liendra en su clip.

Estas palabras, como se veía venir, fueron respondidas por varias personas de la red social, quienes aseguraban que estaba exagerando o dando un número que no era verdad. Otros optaron por elogiar a Dani Duke o dar opiniones referentes al tema.