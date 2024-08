El influencer colombiano Mauricio Gómez, popularmente conocido como La Liendra, ha ganado notoriedad en los medios digitales gracias a sus videos en redes sociales, especialmente en Instagram, y a su relación con la creadora de contenido Dani Duke. Sin embargo, en esta ocasión, se encuentra en el centro de atención debido a su más reciente proyecto, donde ha demostrado sus dotes artísticas con la canción “Incondicional”.

Letra de “Incondicional” de La Liendra

Nadie me preparó para despedir un colega,

tu partida duele, lo acepto, no me da pena.

Tu alma quedó libre, la mía quedó en pena,

y aunque ya no te veo, tu ladrido en mi oído suena.

Si tenía poco o mucho, eso a ti no te importaba,

siempre me decías todo con tan solo una mirada.

Y aunque tú no hablabas, eras el que más escuchaba,

cómo extraño esos aullidos por los que te regañaba.

Son pocos los que entienden mi vacío,

éramos Timón y Pumba, pero un poco más unidos.

Como si el alma del rap hubiese perdido,

hasta la próxima, colega, ya te me has ido.

Perdí mi brújula y ahora estoy perdido,

murió una parte de mí y otra ha nacido.

Nunca me olvides, es lo único que te pido,

nos vemos cuando mi corazón dé su último latido.

Gracias por lo que vivimos, tu amor incondicional.

Gracias por lo que vivimos, tu amor incondicional.

Hoy en mi vida inicia una nueva temporada,

casi se quedó sin Scooby, ¿quién lo imagina?

Si fuera por mí, ni la grababa,

quiero repetir contigo toda la temporada pasada.

Cómo olvidar el primer día que llegaste a casa,

te di tanto amor que al final parecías hasta de raza.

Ahí están tu juguete y también tu cama,

puedes visitarme cuando te dé la gana.

Siempre serás mi hermano, siempre serás mi pana,

siempre te voy a extrañar cada mañana.

Perdí mi brújula y ahora estoy perdido,

murió una parte de mí y otra ha nacido.

Nunca me olvides, es lo único que te pido,

nos vemos cuando mi corazón dé su último latido.

Gracias por lo que vivimos, tu amor incondicional.

Gracias por lo que vivimos, tu amor incondicional.