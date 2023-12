La Liendra mostró el platal que paga para sostener su empresa mensualmente: "puedo y no me da miedo"

A través de las redes sociales, La Liendra quiso sincerarse con todos sus seguidores, donde habló en detalle sobre los gastos que debe afrontar en su empresa.

"No invertí esa suma en una propiedad, ni en unos tenis ni en un carro. Mi empresa brinda servicios de publicidad y crea estrategias de marketing para empresas o personas en redes sociales. Solamente en nómina pagamos 40 millones y no me duele", expresó el novio de Dani Duke.

Lee también: La Liendra se fue de creativo con el disfraz de Halloween: no es nada común

El influencer ha estado subiendo contenido durante mucho tiempo, lo que ha generado críticas en varias ocasiones. A pesar de ello, continúa involucrado en diversos proyectos y disfruta al máximo la compañía de sus amigos y novia.

En las publicaciones que realiza, reciben mensajes donde destacan lo bien que se ven juntos, Dani Duke y él. También comentan sobre la duración de su relación y expresan buenos deseos para la pareja.