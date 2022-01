A La Liendra le ofrecen una millonada para dejar de ser orejón y narizón

El influencer relató la oferta que recibió por hacer modificaciones en su rostro.

Recientemente, luego de publicar un video en el que anunciaba la venta de su finca familiar, el paisa aprovechó las historias de su cuenta oficial de Instagram para revelar una oferta que recibió de un profesional de la salud, quien estaba interesado en hacer un negocio con él.

De acuerdo con lo que comentó Mauricio Gómez, nombre de pila del joven, el representante de un cirujano estético se comunicó con él para hacerle una sustanciosa oferta y ofrecerle una operación radical en su rostro. Pese a que esto ocurrió años atrás, el instagramer confesó cuál fue la respuesta que dio y el por qué.

Aquel médico pretendía realizarle una cirugía, de forma gratuita, al paisa, específicamente en sus orejas y su nariz, el creador de contenido tomó la decisión de rechazarlo, pues estos rasgos hacían parte de su sello personal.

La Liendra no dudó en asegurar que el representante del cirujano le ofreció 300.000 dólares por dejarse intervenir estas zonas de su rostro. Este dinero en pesos colombianos serían, aproximadamente, 1.186 millones.

“Le dije que no me interesaba. El hombre me quiere operar la nariz y las orejas porque él opera eso y al operarme a mí y hacer un cambio extremo pues sería una publicidad muy grande y hasta gana el doble de lo que me paga, pero no me interesa”, aseguró el influencer.

Mauricio aprovechó este video para indicar que se siente muy conforme con su físico, teniendo en cuenta los comentarios que recibe. El creador de contenido no desea operarse y prefiere conservar su imagen tal cual es.