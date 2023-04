La Liendra está que se sale de los chiros por angustiante situación con su mascota

La Liendra está dispuesto a hacer lo que sea necesario por su perro Scooby. Hasta ofrece jugosa recompensa.

Mauricio Gómez, nombre real del creador de contenido, contó que el pasado sábado 29 de abril su mascota se extravió y la ha buscado junto a tres personas más, pero no lo han encontrado.

"Hace como 4 horas no sé nada de Scooby, no sé si se me salió de la unidad o si alguien lo cogió. Estoy desesperado, ya lo busqué por todo El Poblado y muchas zonas de Medellín. Si usted lo llaga a ver téngalo ahí, cuídemelo que hay una muy buena recompensa", expresó en una historia de Instagram.