El creador de contenido colombiano Mauricio Gómez, conocido como La Liendra, dejó sorprendidos a los participantes de La Casa de los Famosos Colombia al compartir una anécdota que involucra a Cristiano Ronaldo, el astro del fútbol portugués. Durante una conversación sobre la prueba de presupuesto semanal, La Liendra reveló cómo logró conocer a su ídolo, gracias a una serie de conexiones estratégicas y su perseverancia.

El fisioterapeuta fue quien le permitió ingresar a los estadios y sortear los controles de seguridad . "Me dijo que tenía un plan para conocer a Cristiano. Me dejaron entrar a todas las áreas y solo pedí la bendición para que no nos pararan", relató La Liendra, quien no dudó en aprovechar esta oportunidad única.

¿Cómo logró pasar los filtros de seguridad sin levantar sospechas?

Una vez dentro del estadio, La Liendra se enfrentó a una serie de controles de seguridad, pero ideó una táctica para pasar desapercibido. Decidió no hablar y simular ser parte del equipo técnico, lo cual fue esencial para no ser identificado como un visitante no autorizado. Su estrategia de silencio le permitió seguir adelante sin ser detenido, hasta que finalmente logró entrar al estadio para presenciar el partido.

"Me mantuve en silencio para no levantar sospechas. Sabía que si hablaba, me sacarían de inmediato. Así que no pronuncié ni una palabra hasta que logramos pasar todos los filtros", explicó.

Después de los 90 minutos del partido, La Liendra, acompañado por el fisioterapeuta, esperó en los camerinos a que Cristiano Ronaldo saliera del campo. Aunque el encuentro fue breve, esos pocos segundos fueron suficientes para el influenciador, quien lo describió como un momento casi mágico.

“Cuando vi a Cristiano, fue como si todo se detuviera. Solo fue un saludo rápido, pero en mi mente todo se vio en cámara lenta”, relató, con entusiasmo, La Liendra, quien, a pesar de la brevedad del encuentro, sintió que había cumplido un sueño muy esperado.