'La Liendra' aclaró lo sucedido con el Streamer Komanche y la supuesta falta de respeto

"Le pido disculpas, lo hice desde el amor y desde querer crecer" indicó 'La Liendra'.

De acuerdo a lo dicho por Komanche, streamer salvadoreño, 'La Liendra' se le acercó a pedirle que lo incluyeran en los Squid Games, no obstante, él le dijo que ya todo estaba listo y no había nada que hacer, sin embargo, el colombiano insistió asegurando que su manager podría ponerse en contacto con él para que así pudiera hacer parte del evento.

"Me dijo, ‘hola qué tal yo soy el liendras y un gusto conocerte, mira, a mí no me gusta hablar mucho de números, pero yo tengo siete millones en Instagram, estoy superconocido, estoy super pegado en Instagram la verdad, y también tengo tantos millones en Tik Tok y estamos incursando en la carrera de Twitch’ y yo ‘ qué pe&%, qué chi%$#, y dice ‘ahorita en Twitch estamos teniendo una media de cinco mil viewer, estamos yendo pa’ arriba y nada, no me gusta dar números , pero para que sepa que estamos duros’" fueron las palabras de Komanche.

Tras lo dicho por Komanche, 'La Liendra' decidió hablar al respecto, no sin antes pedirle disculpas al streamer salvadoreño por si lo incomodó, sin embargo, también indicó que no todo lo que había dicho era cierto.

Sí se le acercó, pero para poner su plataforma de Instagram a sus servicios, por si en algún momento la podría necesitar. Asimismo, aseguró que no le 'lamboneó' ni le dijo métame en algo. La conversación según 'La Liendra' duró tres minutos y en ella, él fue muy humilde pues vio la oportunidad de seguir creciendo en el medio.

Ya para finalizar aclaró que le pidió a Komanche las indicaciones para ser uno de los 2oo famosos que participan en las series, ya que indicó que no sabía, a lo que él le contesto que tenía que estar pendiente a lo que posteaba en Twitter. En cuanto a las supuestas peticiones de su manager negó dicha situación, pues el influencer colombiano indicó que viajó solo y si se acercó a él fue porque lo ve como alguien muy importante en dicho tema.