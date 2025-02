La reconocida creadora de contenido La Jesuu, cuyo nombre real es Valentina Ruiz, se convirtió en el centro de atención dentro de La casa de los famosos Colombia, producción de Canal RCN, luego de expresar su preocupación por un posible embarazo. En medio de una de las semanas más intensas, La Jesuu sorprendió a sus compañeros y a la audiencia al revelar el alto costo que tendría abandonar voluntariamente el reality.

El tema salió a la luz después de que La Jesuu viviera un episodio de ansiedad y preocupación por un posible embarazo dentro del reality. En un momento de vulnerabilidad, la creadora de contenido se sinceró con sus compañeras Toxi Costeña y Karina García, expresando que el estrés y la presión de la competencia la estaban afectando más de lo que esperaba.

Durante la conversación, La Jesuu confesó que, aunque no quería profundizar en el tema, su bienestar emocional estaba en juego y que, si llegara a sentirse completamente abrumada, evaluaría seriamente la posibilidad de abandonar la casa, pese al millonario costo que esto implicaría."La multa por irnos son 500 millones de pesos. No quise profundizarlo, pero en caso de que realmente no me sienta bien, mi tranquilidad no tiene precio", comentó frente a las cámaras del 24/7.