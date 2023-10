La atracción de Valdiri no se limita a la asombrosa similitud con Jennifer López; también radica en su habilidad innata para conectarse con su audiencia de manera genuina. Este último post está lleno de comentarios en los que elogian a la influenciadora por su gran similitud con la cantante: "Tu sí quedaste idéntica. El Maluma sí está grave jajajajaj"

El éxito de la publicación es evidente, acumulando un sorprendente total de más de 266 mil me gusta hasta la fecha. Aunque confeso que para este Halloween no quería hacer nada tan temático, pues, no le parece lo más conveniente por todo lo que está pasando en el mundo, sí dejó saber que estaba preparando algo muy bonito y original con su equipo de trabajo.

