En medio de las jornadas laborales, Naomi y la cantante se volvieron muy cercanas y la situación amorosa de Becky G hizo que la actriz se propusiera presentarle nuevas personas, sin embargo, la artista urbana no quería saber de amores, ya que, había decidido enfocarse en otras cosas.

"Cuando Naomi me conoció dijo: ‘Chica tú eres genial, tú te mereces estar con un hombre’, yo le dije: ‘No, yo no quiero estar con nadie, yo ya he estado ahí, ya he intentado eso de las relaciones, y estoy enfocada en otras cosas ahora, estoy bien’. Y ella dijo: ‘Está bien, yo ya sé con quién te vas a casar’”, expresó Becky G.

Puedes ver: Karol G invitó a Becky G a su concierto en Los Ángeles y deleitaron con su show 'Mamiii'

Poco después ella escuchó a su amiga y su pareja hablando de un 'Sebbie', lo que le generó curiosidad así que preguntó para saber quién era, en ese momento le mostraron fotos y videos del Instagram del futbolista y al parecer quedó flechada.

"Ella me enseñó un video de él y yo traté de disimular lo mucho que me había gustado. Y así fue como pasó, él llegó de la nada, llegó de la nada", dijo.