Semanas atrás, Carolina Soto se convirtió en noticia luego de utilizar sus redes sociales para conmemorar a su fallecida hermana menor, quien murió en una piscina a causa de un accidente. Sus fotografías y sus mensajes conmocionan a sus seguidores, quienes la apoyan con comentarios positivos.

Sin embargo, en esta ocasión la presentadora de entretenimiento llamó la atención de sus fans en Instagram luego de que se viera involucrada en una serie de publicaciones realizadas por Mabel Cartagena, quien aseguró que Soto estaba retrasando uno de sus proyectos personales con su casa.

De acuerdo a varios videos compartidos por la expresentadora del Canal RCN, ella contrató el servicio de una decoradora para arreglar su apartamento en Bogotá, quien también empezó a hacerlo con su nueva casa en Cali. Sin embargo, afirmó que se la presentó a varias colegas como Laura Tobón y Carolina Soto, y ahora tiene líos con su casa.

Esta última fue resaltada por Cartagena, quien dijo que Soto está usando a la decoradora y por culpa de eso su casa quedó en pausa temporal.

“Yo le presté a mi decoradora a varias famosas. A Carolina Sánchez la conocí en Bogotá cuando me decoró el apartamento que tenía allá. Ahora que me vine para Cali empezó a decorarme toda la casa, a mí me toca de a poquitos porque ajá, cada cosa cuesta”, relató la presentadora.

“Yo se la presenté a Laura Tobón y ahora la está usando Carolina Soto y mi casa quedó en pausa”, añadió Cartagena mientras hablaba a la cámara con un filtro animado en su rostro.

Ante este comentario, Carolina Soto respondió a través de su cuenta y le dijo a su colega que dejara los “celos”.

“Este mensaje es para Mabel Cartagena que ayer me estaba diciendo que por mi culpa estaba durmiendo en un colchón porque la decoradora está muy dedicada a lo mío. Mabel deja tus celos, estamos comprando cosas”, expresó Soto en la publicación.

Por supuesto, es importante destacar que ambas presentadoras realizaron estos videos y este contenido en un tono gracioso y cargado de humor. Esta ‘pelea’ fue completamente una broma.

