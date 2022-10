La foto por la que dicen que Petro es Tom Cruise: posó en la Fuerza Aérea y encendió las redes

"Hasta la vista, baby", le dicen al mandatario.

A través de su cuenta de Instagram, el mandatario compartió fotografías de su experiencia al montarse en un Kfir, dejando ver algunos detalles del evento. Entretanto, el jefe de Estado apareció en fotografías vestido con el uniforme de la FAC, gorra oficial y gafas oscuras de piloto, atuendo por el que llegaron a compararlo con Tom Cruise al mejor estilo de Top Gun.

"Hoy superamos la velocidad del sonido en un Kfir. Compartimos con el cuerpo de pilotos élite de la Fuerza Aérea", escribió el presidente a través de su cuenta de Twitter sobre esta experiencia.

Le puede interesar: Santiago Alarcón defendió la marcha en contra de Gustavo Petro: "Se ven tan feos burlándose"

En redes sociales no dejaron pasar la aparición de Petro con el particular atuendo, por lo que los comentarios -y los memes- no se hicieron esperar.

“Hasta la vista, baby”, "qué flow tiene my presi”, “¿yqué tal, Presidente? Ahora imagine un Fighting Falcon F-16. Hay que comprarlos”, fueron los comentarios de algunos usuarios.

Comparan a Petro con Tom Cruise por foto en la armada: redes explotaron