Lo que dicen ‘Los Escachaitos’ sobre el escándalo de Brayan Galindo

‘Los Escachaitos’ se han hecho populares en las redes sociales por ser una familia campesina que sube contenido educativo. Hablan sobre tradiciones boyacenses y sobre remedios caseros.

Inicialmente, Brayan Galindo apareció en solitario indicando que: ““Vengo por todo eso que están hablando de mí, de las fotos que están alterando. Esas cosas las hacen para dañar a las personas. La persona que hizo eso quería buscar odio, pero hay muchísima gente que no se cree cualquier estupidez que ven o cualquier foto que alteran. Lo que no está soportando la gente envidiosa es que la gente me está aceptando tal y como soy” a través de un video.