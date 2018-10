Hace unos días los duques de Sussex, Meghan y Harry, iniciaron su recorrido oficial por Oceanía. Luego de visitar Australia y Fiji, la pareja real británica llegó a Tonga.

Su llegada al país estuvo marcada por una particular anécdota que protagonizó Meghan Markle y que la puso en la mira de todos los medios internacionales.

Justo cuando ella y su esposo bajaban del avión, no pudo pasar desapercibido un detalle del vestido rojo de Meghan: llevaba colgando una etiqueta.

Una periodista de CNN se percató del hecho y lo compartió en su cuenta de Twitter. “Con tantos cambios de vestuario creo que podemos perdonar a la duquesa por esto…”, escribió.

With so many outfit changes I think the Duchess can be forgiven for this…the tag still attached to her Self Portrait dress @9NewsAUS #royaltour pic.twitter.com/zxgqvG61lT

— Sophie Walsh (@sophie_walsh9) 25 de octubre de 2018