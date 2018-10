La presentadora caleña Melina Ramírez, considerada como una de las mujeres más bellas de la televisión colombiana, casi vio truncada su carrera de modelo y presentadora hace unos años, cuando fue diagnosticada con una extraña enfermedad en la piel.

En medio de una entrevista con la revista TvyNovelas, Melina manifestó que hace aproximadamente ocho años cuando empezaba su carrera en el modelaje, fue diagnosticada con Morfea, “una enfermedad en la piel que se produce por el ataque del colágeno a los músculos, lo que causa el hundimiento en la piel. Eso se me extendió por el cuerpo y yo veía cómo los músculos se me hundían”, reseñan varios medios nacionales.

Inmediatamente, Ramírez se sometió a un tratamiento con luz ultravioleta. Paralelamente acompañaba este procedimiento ingiriendo varias medicinas que le reforzaran su proceso médico. Aunque los doctores le aseguraron que su recuperación podría tardarse años, casi que por arte de magia, la presentadora vio un gran avance positivo a los dos meses de empezar el tratamiento. “Noté cómo los músculos volvían a crecer solitos ¡Era impresionante!”.

Por fortuna, Melina Ramírez se recuperó rápidamente, sin embargo, aunque no son de importancia, la enfermedad le dejó algunas cicatrices. “El color de mi piel aún no es uniforme… Me quedaron algunas cicatrices por las biopsias, pero aún así, los médicos estaban extrañados por mi rápida recuperación”.

De acuerdo con la Clínica Dermatológica Internacional, ” no se sabe con exactitud cuáles son las causas de La Morfea”, sin embargo, se tiene conocimiento de que afecta generalmente al sexo femenino. Es una enfermedad autoinmune y sus síntomas van desde la aparición de manchas rojas o amarillas en la piel, hasta el engrosamiento y resequedad de la misma. Se puede padecer la enfermedad entre tres y seis años.

Por Julieth Castaño – Sistema Integrado Digital