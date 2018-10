La estremecedora revelación de Will Smith sobre su primer matrimonio

El actor reveló que lloró incontrolablemente en el baño de un restaurante al darse cuenta de que se había casado con la persona equivocada.

El actor estadounidense Will Smith fue el invitado especial del programa‘Red Table Talk’ que conduce su actual esposa Jada Pinkett Smit junto a su hija Willow, y su madre Adrienne.

El ‘talk show’ que se transmite en vivo a través de Facebook, llevó al actor a confesar los difíciles momentos que pasó cuando se casó con su primera esposa cuando tan solo tenía 24 años.

Will se casó con la actriz Sheree Zampino en 1992, y aunque él no creía en el divorcio, debió dar ese pasó tres años después tras no lograr sentirse feliz al lado de aquella mujer.

El actor reveló que lloró incontrolablemente en el baño de un restaurante al darse cuenta de que se había casado con la persona equivocada. “Fue una de las emociones más extrañas que he tenido. Estábamos comiendo en un restaurante en Nueva York y recuerdo que tuve que levantarme de la cena cuando me di cuenta de que no estaba con la persona con la que se suponía que debía estar”, dijo.

Smith continuó: “Fui al baño y rompí a llorar. Lloraba muchísimo porque sabía que Jada era la mujer con la que debía estar, pero jamás pensé en divorciarme. Cuando vi a Jada la primera vez, vi en ella un mundo diferente, supe que había algo en nuestra energía que sería mágico”.

La conductora del programa interrumpió a su esposo y aclaró que jamás tuvieron una aventura mientras él estuvo casado con Sheree.

Zampino le pidió el divorcio a Will en el año 1995 justo el día de San Valentín. El actor aseguró que apenas firmó los papales que lo registraban como un hombre soltero, de inmediato llamó a Pinkett. “Literalmente salí de firmar los papeles del divorcio y llamé a Jada”, contó riéndose. “Dije: Oye Jada, ¿qué pasa? Es Will. Ella dijo: Oye, ¿cómo estás? Le dije: Bien, ¿estás viendo a alguien? Ella dijo: Uh, no, y yo dije: Genial, estás saliendo conmigo ahora”.

La pareja se casó dos años después, y ya tienen 21 años casados y dos hijos, Jaden de 20 años, y Willow de 17.

Fuente

Sistema Integrado Digital

Con la información de Vanessa Manjarres