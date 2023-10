La confesión de Britney Spears: descubre el trágico por qué de su cabeza rapada

También te puede interesar: Britney Spears sigue preocupando a todos con sus polémicos bailes

Este episodio emblemático en la vida de Spears marcó un punto de inflexión en su carrera y fue seguido por una serie de eventos controvertidos y momentos difíciles. Al año siguiente de raparse la cabeza, Britney fue colocada bajo una tutela legal controlada por su padre, perdiendo el control de su vida y su dinero.

Sin embargo, tras una prolongada batalla legal, la tutela de su padre finalmente llegó a su fin en septiembre de 2021, permitiendo que Britney recupere su independencia. La cantante expresó que no merecía lo que le hicieron su familia y la tutela: "Pasaron trece años sintiéndome como una sombra de mí misma. Ahora pienso en mi padre y sus socios teniendo control sobre mi cuerpo y mi dinero durante tanto tiempo y me hace sentir mal. No merecía lo que mi familia me hizo".

El libro 'The Woman in Me' no solo revela los momentos difíciles de la vida de Britney Spears, sino que también ofrece una visión enriquecedora de su lucha por la libertad y la autenticidad. En la entrevista con 'People', la cantante destacó que finalmente se siente libre para contar su propia historia sin las restricciones que la han afectado durante tanto tiempo. Los admiradores de Britney y los curiosos esperan con anticipación el lanzamiento de sus memorias para conocer más detalles sobre su vida y su trayectoria en la industria del entretenimiento.