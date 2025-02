La segunda temporada de 'La Casa de los Famosos' ha estado marcada por la intensidad de sus participantes, y Melissa Gate no ha sido la excepción. Su carácter fuerte, su protagonismo en los conflictos y su rivalidad con Yina Calderón la han convertido en una de las figuras más comentadas del reality.

En este contexto, la producción y sus compañeros decidieron sorprenderla en su cumpleaños con una celebración que dejó momentos memorables, entre risas, emoción y alguna que otra reacción inesperada.

Desde la mañana, los habitantes de la casa se organizaron para decorar la barbería, un espacio especial para Melissa, ya que pasa gran parte del tiempo allí y ha demostrado su destreza con las tijeras, ganándose el apodo de "la barbera" del reality.

La jornada comenzó con la tradicional serenata de cumpleaños, en la que varios participantes cercanos a la influencer, como La Liendra, Alerta, La Abuela y Emiro Navarro, le dedicaron mensajes de afecto y buenos deseos. La celebración continuó con detalles significativos: sus compañeros prepararon su plato favorito—fríjoles con arroz y tajadas—, mientras que la producción le obsequió un producto capilar que había solicitado desde su ingreso al programa.

Sin embargo, no todo fue armonía. Yina Calderón, con quien Melissa ha protagonizado varios enfrentamientos, no ocultó su incomodidad ante la atención que recibió su compañera y no participó de la celebración.

Aun así, la influencer expresó su gratitud a quienes hicieron de su cumpleaños un día especial. Aunque no suele celebrar esta fecha, destacó que se sintió apreciada por los gestos y la compañía dentro de la casa.

¿Cómo quedaron los cuartos en La Casa de los Famosos Colombia 2025?

Cuarto Agua:

José Rodríguez

Norma Nivia

Alerta

La Liendra

Mauricio Figueroa

Fernando 'El Flaco' Solórzano

Camilo Trujillo

Marlon Solórzano

Cuarto Fuego:

Mateo Varela

Fernando 'El Negro' Salas

La Abuela

Emiro Navarro

La Jesuu

Lady Tabares

Dahián 'Yaya' Muñoz